Previsioni meteo per giovedì 8 ottobre

Temperature comprese tra +16°C e +21°C

07/10/2026 - 11:04



VITERBO

Condizioni di tempo instabile nel corso della giornata con molte nuvole sia al mattino che al pomeriggio associate a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche intensi e a carattere di temporale. Residue piogge in serata ma tempo in graduale miglioramento. Temperature comprese tra +16°C e +21°C.

LAZIO

Condizioni di tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con nuvolosità in transito associata a piogge e acquazzoni diffusi, localmente anche intensi e a carattere di temporale. In serata e nottata fenomeno che si attarda sui settori meridionali, migliora altrove.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino piogge sparse su Alpi e Prealpi e sulle pianure di Lombardia e Triveneto; variabilità asciutta altrove. Nel pomeriggio precipitazioni in estensione ed intensificazione; in serata e in nottata fenomeni temporaleschi attesi su Lombardia, Trentino e Triveneto, graduale miglioramento altrove.

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con piogge deboli su Toscana, Umbria, Lazio, variabile sulle regioni Adriatiche. Nel pomeriggio ancora precipitazioni sparse sulle regioni Tirreniche, più intense tra Lazio e Toscana; fenomeni in esaurimento in serata con tempo in graduale miglioramento, più asciutto sulle Marche e sull'Abruzzo con schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo in prevalenza asciutto con cieli parzialmente nuvolosi su Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; pioviggine su Molise. Nel pomeriggio qualche piovasco sulla Campania e sulla Sardegna occidentale; instabilità sulle zone interne di Calabria e Sicilia. In serata attesi acquazzoni e temporali sulla Campania, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in generale rialzo; massime in calo al centro-nord, ed in aumento al sud.