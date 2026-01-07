Previsioni meteo per giovedì 8 gennaio

Temperature comprese tra -3°C e +6°C

07/01/2026 - 10:37



VITERBO

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo asciutto ma con nuvolosità irregolare in transito. Temperature comprese tra -3°C e +6°C.

LAZIO

Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata su buona parte della regione ma senza fenomeni di rilievo associati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni di nord-ovest con nevicate sui rilievi di confine; aperture altrove. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata fenomeni che persistono sulle Alpi Piemontesi con quota neve in rialzo; progressivo aumento della nuvolosità nella notte.

AL CENTRO

Al mattino qualche addensamento irregolare tra Toscana e Umbria, sereno altrove. Al pomeriggio atteso un aumento della nuvolosità sul medio versante Tirrenico. In serata non sono previsti cambiamenti, con cieli irregolarmente nuvolosi ovunque nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli sereni al mattino sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia meridionale; piogge su Calabria e Sicilia settentrionale. Al pomeriggio pochi cambiamenti con ancora isolati piovaschi sulla zona dello Stretto. In serata e in nottata atteso un progressivo aumento della nuvolosità a partire dai settori Tirrenici, ma senza fenomeni associati. Temperature minime in diminuzione, salvo un rialzo sulla Sardegna e sulle regioni di nord-ovest; massime stabili o in rialzo al centro-nord e sulle Isole Maggiori, in lieve calo altrove.