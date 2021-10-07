Previsioni meteo per giovedì 7 ottobre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

07/10/2021 - 11:27



Viterbo

Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino e poi anche al pomeriggio, ma senza fenomeni di rilievo; in serata il tempo si manterrà asciutto sempre con nubi sparse. Temperature comprese tra +10°C e +18°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare in mattinata e poi anche nel pomeriggio sulle coste e sulle zone interne con possibili locali piogge al confine con l'Abruzzo e sul Frusinate. Tempo asciutto anche in serata con nuvolosità irregolare.

AL NORD

Al mattino molte nubi ma con tempo asciutto, locali fenomeni in Romagna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con ampie schiarite al Nord-Ovest. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora molte nubi al Nord-Est.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali su Umbria, Marche, Abruzzo e settori interni del Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nessuna variazione con piogge e temporali sui medesimi settori. In serata residue piogge su Umbria, Marche e Abruzzo, variabilità asciutta su Lazio e Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse specie sul versante adriatico, bel tempo in Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge e temporali sparsi, asciutto solo in Sardegna. In serata residue piogge sulle regioni adriatiche, variabilità asciutta altrove.

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