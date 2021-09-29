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Previsioni meteo per giovedì 30 settembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
29/09/2021 - 11:38

Viterbo

Ampi spazi di sereno in mattinata, mentre al pomeriggio si attendono piogge diffuse. Nuvolosità sparsa anche in serata, ma con tempo asciutto. Temperature comprese tra +14°C e +27°C.

Lazio

Tempo stabile nel corso della mattinata con sole prevalente su tutto il territorio; peggiora al pomeriggio con piogge e temporali sparsi sui settori interni. Miglioramento atteso in serata.

AL NORD

Al mattino cieli molto nuvolosi tra Lombardia, Emilia Romagna, Trentino e Triveneto, con possibili pioviggini; maggiori schiarite sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio deboli piogge sulla Romagna e sulle Alpi Lombarde, variabilità asciutta altrove. In serata piogge sparse su Piemonte e settori alpini, stabile altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con addensamenti sparsi sulle regioni Adriatiche, locali piogge solo sull'Abruzzo. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali su Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo, più stabile altrove. In serata tornano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse alternate ad ampie schiarite, specie sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, più asciutto altrove. In serata tempo in miglioramento su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in calo; massime in generale diminuzione.

www.centrometeoitaliano.it


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