VITERBO - Viterbo
Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati. Nuvolosità in aumento dalla serata ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +11°C e +23°C.
Lazio
Tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite. Addensamenti più compatti in serata ma sempre con tempo per lo più asciutto.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse, più asciutto tra Piemonte e Liguria. Al pomeriggio ancora piogge sparse, più intense sul Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con fenomeni intensi specie tra Veneto e Friuli.
AL CENTRO
Al mattino qualche addensamento tra Toscana, Umbria e Marche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento con isolati piovaschi sulla Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nubi in transito.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino nuvolosità alternata a schiarite sui settori peninsulari, cieli in prevalenza sereni altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito tra Molise, Campania e Basilicata, soleggiato sui restanti settori. In serata non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi.
Temperature minime in calo al centro-sud, stabili o in aumento al nord e sulla Sardegna; massime in diminuzione al centro-nord, stazionarie o in rialzo al sud.