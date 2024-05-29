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Previsioni meteo per giovedì 30 maggio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
29/05/2024 - 12:07

VITERBO - Viterbo

Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati. Nuvolosità in aumento dalla serata ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +11°C e +23°C.

Lazio

Tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite. Addensamenti più compatti in serata ma sempre con tempo per lo più asciutto.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse, più asciutto tra Piemonte e Liguria. Al pomeriggio ancora piogge sparse, più intense sul Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con fenomeni intensi specie tra Veneto e Friuli.

AL CENTRO

Al mattino qualche addensamento tra Toscana, Umbria e Marche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento con isolati piovaschi sulla Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nubi in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità alternata a schiarite sui settori peninsulari, cieli in prevalenza sereni altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito tra Molise, Campania e Basilicata, soleggiato sui restanti settori. In serata non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al centro-sud, stabili o in aumento al nord e sulla Sardegna; massime in diminuzione al centro-nord, stazionarie o in rialzo al sud.




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