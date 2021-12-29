Previsioni meteo per giovedì 30 dicembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

29/12/2021 - 10:29



Viterbo

Cieli per lo più poco nuvolosi nelle ore mattutine, ampi spazi di sereno nel pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di stabilità e i cieli saranno sereni. Temperature comprese tra +6°C e +13°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino, sole prevalente al pomeriggio su gran parte del Lazio. In serata i cieli saranno sereni su tutti i settori, eccetto nuvolosità avvettiva sui settori costieri del basso Lazio.

AL NORD

Al mattino prevalenza di cieli poco nuvolosi, con nebbie e nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti sul Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con foschie e nebbie sui medesimi settori.

AL CENTRO

Velature in transito al mattino, con nubi basse lungo il medio-alto Adriatico. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità bassa sulle coste di Marche e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Sole pieno al mattino sulle regioni peninsulari, qualche addensamento tra Sicilia settentrionale e Sardegna. Al pomeriggio prevale la stabilità con ancora cieli sereni; attesa nuvolosità anche sui settori costieri del Molise. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con nubi basse in estensione sulla Sardegna.

Temperature minime stabili o in generale diminuzione; massime in rialzo al nord e sulla Sicilia, stazionarie o in calo altrove.

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