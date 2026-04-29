Previsioni meteo per giovedì 30 aprile

Temperature comprese tra +8°C e +18°C

29/04/2026 - 10:29



VITERBO

Nuvolosità in transito al mattino su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con schiarite via via più ampie. Temperature comprese tra +8°C e +18°C.

LAZIO

Nuvolosità in transito al mattino su tutta la regione con fenomeni possibili sui rilievi interni, più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi sulle zone centro-meridionali, variabilità asciutta altrove.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti sulle regioni nord-occidentali con deboli precipitazioni, aperture a nord-est. Al pomeriggio maggiori spazi di sereno con ancora addensamenti irregolari tra Piemonte e Valle d'Aosta. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse sul medio-Adriatico. Al pomeriggio graduali schiarite da nord, con instabilità sul medio-basso Lazio. In serata e in nottata residue precipitazioni sul Lazio, stabile altrove con cieli del tutto sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti con qualche pioggia tra Campania, Basilicata e Puglia. Al pomeriggio poche variazioni con instabilità su Puglia, Calabria e Sardegna. In serata e in nottata tempo in graduale miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime in calo al centro-nord, stabili o in aumento al sud; massime in generale diminuzione.