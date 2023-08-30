Previsioni meteo per giovedì 30 agosto

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

30/08/2023 - 09:39



VITERBO - Viterbo

Condizioni di tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli sereni ovunque. Temperature comprese tra +14°C e +27°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità sparsa alternata a schiarite. Isolati acquazzoni pomeridiani non esclusi sui rilievi interni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati piovaschi sull'Appennino settentrionale e sulle Alpi orientali, ampi spazi di sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità medio-alta in transito.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati piovaschi tra Lazio e Abruzzo, tempo invariato altrove. In serata tempo in generale miglioramento addensamenti più consistenti lungo le regioni Adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo per lo più stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni isolate tra Campania, Puglia e Calabria; tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento da nord a sud.