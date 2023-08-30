VITERBO - Viterbo
Condizioni di tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Nessuna variazione in serata e nottata con cieli sereni ovunque. Temperature comprese tra +14°C e +27°C.
Lazio
Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità sparsa alternata a schiarite. Isolati acquazzoni pomeridiani non esclusi sui rilievi interni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.
Nazionale
AL NORD
Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati piovaschi sull'Appennino settentrionale e sulle Alpi orientali, ampi spazi di sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità medio-alta in transito.
AL CENTRO
Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati piovaschi tra Lazio e Abruzzo, tempo invariato altrove. In serata tempo in generale miglioramento addensamenti più consistenti lungo le regioni Adriatiche.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino tempo per lo più stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni isolate tra Campania, Puglia e Calabria; tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto.
Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento da nord a sud.