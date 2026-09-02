ANNO 16 n° 245
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo YouTube Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Previsioni meteo per giovedì 3 settembre
Temperature comprese tra 18°C nelle ore notturne e 36°C nel pomeriggio. Nessun fenomeno atteso
02/09/2026 - 11:56

Viterbo

Giornata contraddistinta da cielo sereno nel corso delle ore diurne; poche variazioni anche tra serata e nottata. Temperature comprese tra 18°C nelle ore notturne e 36°C nel pomeriggio. Nessun fenomeno atteso.

 

Lazio

Tempo stabile e soleggiato sull'intera regione per l'intera giornata. Cieli sereni dalla mattina alla sera, senza alcun fenomeno previsto su tutto il territorio laziale.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio; qualche addensamento in più su Brescia e sul Friuli-Venezia Giulia nel corso del pomeriggio, con possibilità di isolati fenomeni sulle zone alpine del Trentino-Alto Adige. In serata schiarite ovunque, non sono previsti cambiamenti sostanziali.

 

AL CENTRO

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni dal mattino alla sera, senza fenomeni degni di nota. Condizioni invariate in serata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulla Calabria con temporali sparsi, possibili isolati fenomeni sulle zone interne della Basilicata; qualche addensamento sulla Campania, asciutto altrove. In serata schiarite in estensione su tutta l'area con residua nuvolosità sulla Calabria. Temperature minime in generale lieve diminuzione; massime in rialzo al nord, stazionarie o in lieve calo al centro-sud.




Foto gallery
Vedi foto
Vedi foto
Vedi foto
Vedi foto
Vedi foto
Vedi foto
Vedi foto
Vedi foto
Vedi foto
Vedi foto
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo