Previsioni meteo per giovedì 3 settembre

Temperature comprese tra 18°C nelle ore notturne e 36°C nel pomeriggio. Nessun fenomeno atteso

02/09/2026 - 11:56



Viterbo

Giornata contraddistinta da cielo sereno nel corso delle ore diurne; poche variazioni anche tra serata e nottata. Temperature comprese tra 18°C nelle ore notturne e 36°C nel pomeriggio. Nessun fenomeno atteso.

Lazio

Tempo stabile e soleggiato sull'intera regione per l'intera giornata. Cieli sereni dalla mattina alla sera, senza alcun fenomeno previsto su tutto il territorio laziale.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio; qualche addensamento in più su Brescia e sul Friuli-Venezia Giulia nel corso del pomeriggio, con possibilità di isolati fenomeni sulle zone alpine del Trentino-Alto Adige. In serata schiarite ovunque, non sono previsti cambiamenti sostanziali.

AL CENTRO

Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni dal mattino alla sera, senza fenomeni degni di nota. Condizioni invariate in serata con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulla Calabria con temporali sparsi, possibili isolati fenomeni sulle zone interne della Basilicata; qualche addensamento sulla Campania, asciutto altrove. In serata schiarite in estensione su tutta l'area con residua nuvolosità sulla Calabria. Temperature minime in generale lieve diminuzione; massime in rialzo al nord, stazionarie o in lieve calo al centro-sud.