Previsioni meteo per giovedì 3 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

02/04/2025 - 10:36



VITERBO

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo asciutto e ampie schiarite. Temperature comprese tra +6°C e +17°C.

LAZIO

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, da segnalare solo qualche isolato fenomeno sui rilievi interni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampi spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sul Friuli-Venezia Giulia. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata e in nottata assenza prevalente di nuvolosità con qualche velatura in transito sulle regioni di nord-ovest.

AL CENTRO

Stabilità prevalente sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi sui rilievi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Ampi spazi di sereno al mattino; al pomeriggio instabilità con rovesci sui rilievi del Cilento e sulla Calabria; nessuna variazione altrove. In serata residue precipitazioni sull'Appennino Calabro; sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature minime in calo al centro-nord; stazionarie o in aumento al sud. Massime in generale rialzo.