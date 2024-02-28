Previsioni meteo per giovedì 29 febbraio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

28/02/2024 - 10:23



VITERBO - Viterbo

Molte nuvole nel corso della giornata con tempo instabile e possibilità di piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Più asciutto in serata e nottata ma sempre con cieli nuvolosi. Temperature comprese tra +8°C e +12°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo instabile su tutta la regione con piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche intensi e a carattere di temporale sui settori meridionali. Neve oltre i 1700-1800 metri. Più asciutto in serata mentre nella notte tornano deboli fenomeni con neve fino a 1500 metri.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli per lo più coperti, con deboli precipitazioni sul Piemonte e sulla Romagna, asciutto altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con deboli nevicate tra Alpi occidentali ed Appennino settentrionale dai 1600-1700 metri. In serata precipitazioni in estensione su tutti i settori con fenomeni deboli-moderati; neve sui rilievi dai 1500-1700 metri.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con acquazzoni e temporali tra Lazio e Abruzzo, precipitazioni sparse altrove; neve in Appennino dai 1700-1800 metri. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con cieli coperti e piogge sparse. In serata atteso tempo più asciutto ma ancora uggioso; peggiora nuovamente nella notte con qualche pioggia sui settori adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino attesi temporali su Molise, Puglia e Basilicata, nuvolosità alternata a schiarite altrove. Al pomeriggio precipitazioni che persistono sui versanti Adriatici peninsulari e sulla Sicilia, schiarite sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni peninsulari; isolati piovaschi anche a nord della Sardegna, asciutto ma coperto altrove.

Temperature minime in calo al nord e al sud, stabili o in aumento al centro. Massime in rialzo al nord e sulle Isole Maggiori, in diminuzione al centro-sud.

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