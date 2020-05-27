Previsioni meteo per giovedì 28 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

27/05/2020 - 09:25



VITERBO - Tempo asciutto con ampi spazi di sereno al mattino e qualche nube nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +7°C e +23°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino su tutto il Lazio, mentre al pomeriggio le nubi aumenteranno un po' ovunque. In serata tempo asciutto sempre con qualche nube.

AL NORD

Nuvolosità in generale aumento sin dalle prime ore del mattino a partire dai settori centro-orientali e a seguire in estensione a quasi tutte le regioni. Acquazzoni al pomeriggio sui rilievi e locali temporali in nottata su Veneto e Friuli.

AL CENTRO

Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi al mattino, nubi in aumento un po' ovunque nella seconda parte di giornata ma senza fenomeni di rilievi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni salvo innocue nubi in transito al pomeriggio e in serata sulle zone peninsulari.

Temperature minime in calo, massime in aumento.

www.centrometeoitaliano.it