Previsioni meteo per giovedì 28 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

27/04/2022 - 10:50



Viterbo

Giornata caratterizzata dal tempo stabile: sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio. In serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli sereni. Temperature comprese tra +8°C e +21°C.

Lazio

Ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio, sole prevalente anche nelle ore pomeridiane su coste e zone interne. Tempo asciutto anche nelle ore serali con cieli sereni su tutti i settori della regione.

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AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati piovaschi solo sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio locale instabilità sui rilievi di Piemonte e Veneto, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni.

AL CENTRO



Al mattino stabilità diffusa con prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sui rilievi Abruzzesi, nessuna variazione altrove. In serata ancora tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti attesi sulla Sicilia. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni; coperto sulla Sicilia.

Temperature minime stabili o in aumento; massime in diminuzione al sud, stazionarie o in rialzo al centro-nord

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