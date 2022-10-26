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Previsioni meteo per giovedì 27 ottobre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
26/10/2022 - 10:44

Viterbo

Tempo nel complesso stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra +14°C e +26°C.

Lazio

Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Possibilità di foschie o nubi basse su coste e pianure. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Nazionale

Al mattino nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ampie schiarite su tutti i settori ed assenza prevalente di nuvolosità. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora cieli in prevalenza sereni. Al mattino nubi basse lungo i bacini costieri; velature in transito altrove. Al pomeriggio attese schiarite a partire dai settori settentrionali, insiste la nuvolosità su Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con maggiori addensamenti sulle coste Adriatiche. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, più coperti sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con tanto sole su Calabria, Basilicata e Puglia. In serata non sono attesi cambiamenti del tempo meteorologico; da segnalare la formazione di nubi basse lungo la Puglia.

Temperature minime in calo al nord, stabili o in lieve aumento al centro-sud. Massime in lieve diminuzione al centro-sud, stazionarie o in aumento al nord.

 

 




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