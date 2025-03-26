Previsioni meteo per giovedì 27 marzo

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

26/03/2025 - 09:54



VITERBO

Nuvolosità irregolare in transito nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Poche variazioni in serata e nottata con cieli irregolarmente nuvolosi e tempo stabile. Temperature comprese tra +8°C e +11°C.

LAZIO

Molte nuvole in transito nel corso della giornata su tutta la regione ma con tempo per lo più asciutto, salvo precipitazioni sparse su rilievi interni e settori meridionali. In serata e nottata ancora locali fenomeni sui rilievi, più asciutto altrove.

AL NORD

Giornata all'insegna della stabilità con prevalenza di cieli sereni e qualche innocuo addensamento sulla Romagna. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti di rilievo.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con precipitazioni intense sulle regioni Adriatiche; al pomeriggio poche variazioni con cieli coperti ovunque e piogge insistenti sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo tra Marche e Abruzzo, coperto ma senza precipitazioni altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino precipitazioni sparse sulle regioni peninsulari; velature in transito sulle isole maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento sulla Sicilia, ancora piovaschi tra Molise, Campania e Puglia. In serata tempo più asciutto con nuvolosità irregolare in transito sulle regioni peninsulari, coperto tra Sicilia e Calabria.

Temperature minime in aumento al centro-nord e sulla Sardegna, in calo altrove; massime in calo al centro ed in rialzo altrove.