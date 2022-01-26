Previsioni meteo per giovedì 27 Gennaio

Viterbo, Lazio e resto d'Italia

26/01/2022 - 10:27



Viterbo

Condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli poco nuvolosi al mattino, nubi sparse anche nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto con nuvolosità in aumento nella notte. Temperature comprese tra +2°C e +11°C.

Lazio

Cieli generalmente poco nuvolosi in mattinata su gran parte del territorio, qualche nube anche al pomeriggio sempre con assenza di fenomeni. In serata non si attendono variazioni.

AL NORD

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse su laguna Veneta e Pianura Padana. Al pomeriggio qualche addensamento anche sulle Alpi orientali, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora nebbie o nubi basse in Pianura Padana e sulle coste di Liguria e Veneto.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità bassa su Toscana, Umbria e coste adriatiche e cieli velati altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con addensamenti sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con nuvolosità avvettiva su Toscana, Umbria e coste Adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, con isolate piogge sulla Calabria Tirrenica. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno sulle isole maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime in generale aumento da nord a sud.