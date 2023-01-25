Previsioni meteo per giovedì 26 gennaio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

25/01/2023 - 13:31



Viterbo

Giornata con nuvolosità irregolare, a tratti anche compatta, sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Nessuna variazione nelle ore serali con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra +1°C e +8°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare su tutta la regione, a tratti anche compatta, sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con molte nuvole, deboli nevicate in Appennino fino a 500 metri.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti lungo la Pianura Padana; al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con ancora nebbie e foschie in Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare, con deboli precipitazioni sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo in Abruzzo. Neve in calo fin verso i 500-700 metri di quota.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità compatta con deboli precipitazioni associate. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso, con neve in Appennino. In serata residue precipitazioni su Molise, Puglia e Basilicata; neve nella notte fin verso le quote di bassa montagna.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

www.centrometeoitaliano.it