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Previsioni meteo per giovedì 25 giugno
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
24/06/2020 - 09:33

VITERBO - Cieli generalmente sereni per tutto l'arco della giornata in città con qualche innocua nube in transito soltanto nelle ore pomeridiane. Temperature comprese tra +15°C e +28°C.

Lazio

Tempo prevalentemente asciutto sul Lazio sia nelle ore mattutine che per il resto della giornata. Qualche addensamento atteso in formazione sui rilievi a confine con l'Abruzzo ma senza fenomeni associati.

Nazionale

AL NORD

Mattinata instabile su basso Piemonte e Friuli con temporali o acquazzoni sparsi, più asciutto sui rimanenti settori. Al pomeriggio e in serata precipitazioni in intensificazione a partire dall'arco alpino in estensione alle aree di pianura, più asciutto su Liguria ed Emilia-Romagna.

AL CENTRO

Bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo temporali in formazione al pomeriggio sulle aree interne di Abruzzo e Marche meridionali.

AL SUD E SULLE ISOLE

Intera giornata caratterizzata da tempo generalmente asciutto ovunque con ampie schiarite, qualche rovescio è atteso invece sui rilievi del Molise tra pomeriggio e sera.

Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi.

 

 




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