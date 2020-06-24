VITERBO - Cieli generalmente sereni per tutto l'arco della giornata in città con qualche innocua nube in transito soltanto nelle ore pomeridiane. Temperature comprese tra +15°C e +28°C.
Lazio
Tempo prevalentemente asciutto sul Lazio sia nelle ore mattutine che per il resto della giornata. Qualche addensamento atteso in formazione sui rilievi a confine con l'Abruzzo ma senza fenomeni associati.
Nazionale
AL NORD
Mattinata instabile su basso Piemonte e Friuli con temporali o acquazzoni sparsi, più asciutto sui rimanenti settori. Al pomeriggio e in serata precipitazioni in intensificazione a partire dall'arco alpino in estensione alle aree di pianura, più asciutto su Liguria ed Emilia-Romagna.
AL CENTRO
Bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo temporali in formazione al pomeriggio sulle aree interne di Abruzzo e Marche meridionali.
AL SUD E SULLE ISOLE
Intera giornata caratterizzata da tempo generalmente asciutto ovunque con ampie schiarite, qualche rovescio è atteso invece sui rilievi del Molise tra pomeriggio e sera.
Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi.