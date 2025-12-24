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Previsioni meteo per giovedì 25 dicembre
Temperature comprese tra +6°C e +8°C
24/12/2025 - 16:08

VITERBO

Nuvolosità e schiarite su tutti i settori nel corso della giornata ma con tempo per lo più asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata poche variazioni con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +6°C e +8°C.

 

LAZIO

Condizioni di tempo per lo più asciutto nel corso della giornata su tutta la regione ma con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata locali piogge in arrivo sui settori costieri, variabilità asciutta altrove.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

Al mattino molte nuvole in transito specie sulle regioni di nord-ovest con precipitazioni sparse, nevose sulle Alpi occidentali e sull'Appennino settentrionale dai 700-900 metri. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali, con fenomeni sui medesimi settori; quota neve in lieve rialzo. In serata e in nottata residue precipitazioni nevose su Alpi e Appennino settentrionale; cieli coperti ovunque.

 

AL CENTRO

Cieli irregolarmente coperti al mattino ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio deboli precipitazioni sulle Marche, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata poche variazioni attese; peggiora nella notte con deboli precipitazioni sulle coste Tirreniche.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo in prevalenza asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sulle Isole Maggiori; più nuvole sulle regioni peninsulari con precipitazioni sulla Puglia. Al pomeriggio fenomeni in arrivo anche sulla Sardegna, tempo invariato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molte nubi in arrivo. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud, salvo un lieve rialzo delle massime al meridione.




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