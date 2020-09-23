VITERBO - Tempo fortemente instabile nella giornata con temporali intensi al mattino, fenomeni temporaleschi attesi anche al pomeriggio. In serata le condizioni meteo rimarranno instabili. Temperature comprese tra +14°C e +25°C.
Lazio
Tempo instabile nel corso della giornata con piogge sparse, temporali anche intensi sul viterbese e lungo la costa al mattino; instabilità diffusa anche nel pomeriggio su gran parte della regione. In serata il tempo tenderà a migliorare ad esclusione del settore costiero settentrionale e del viterbese che vedranno ancora possibili temporali. Maltempo nella notte.
AL NORD
Tempo instabile al mattino sulle regioni nord occidentali, fenomeni in estensione a quasi tutte le regioni nel corso del pomeriggio-sera con temporali intensi e locali nubifragi.
AL CENTRO
Inizio di giornata con locali acquazzoni su Lazio e alto Tirreno, ulteriore peggioramento nelle ore pomeridiane e serali con maltempo diffuso sulle regioni tirreniche.
AL SUD E SULLE ISOLE
Ampie schiarite su gran parte delle regioni ma con peggioramento in vista su Sardegna e Campania nella seconda parte di giornata con piogge o temporali sparsi. Al pomeriggio possibilità di temporali sul Salento.
Temperature minime in calo e massime stazionarie o in lieve aumento.
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