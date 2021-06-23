Previsioni meteo per giovedì 24 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

23/06/2021 - 11:27



VITERBO - Cieli irregolarmente nuvolosi nella giornata con sporadiche piogge al mattino e poi anche al pomeriggio; in serata il tempo tornerà a essere stabile. Temperature comprese tra +17°C e +32°C.

Lazio

Piogge sparse nella mattinata specie a ridosso dei rilievi; al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Asciutto nelle ore serali con cieli per lo più poco nuvolosi.

AL NORD

Al mattino ampi spazi di sereno, con locali piogge sui settori occidentali Alpini. Al pomeriggio attesa instabilità su Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto e Friuli, altrove condizioni meteo invariate. In serata residue piogge sui medesimi settori, con tendenza ad un graduale miglioramento.

AL CENTRO

Maltempo al mattino su Lazio e Abruzzo con sporadiche piogge specie sui rilievi, cieli poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio cieli ancora irregolarmente nuvolosi, con precipitazioni irrisorie associate. In serata tempo più asciutto con cieli poco nuvolosi; locali spazi di sereno sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo uggioso al mattino con cieli irregolarmente nuvolosi e piogge attese su Campania e Sardegna; locali aperture sulla Sicilia. Al pomeriggio nessuna variazione dello stato del cielo, con locali precipitazioni tra Calabria, Basilicata e Puglia. In serata tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Temperature minime stazionarie o in rialzo al centro-sud, in diminuzione al nord; massime in lieve calo.

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