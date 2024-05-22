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Previsioni meteo per giovedì 23 maggio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
22/05/2024 - 10:40

Viterbo

 

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nel corso delle ore serali e notturne. Temperature comprese tra +10°C e +22°C.

 

 

Lazio

 

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, da segnalare solo qualche isolato acquazzone o temporale sulle zone interne. In serata e nottata si rinnovano condizioni di stabilità con ampie schiarite ovunque.

 

 

NAZIONALE

 

AL NORD

 

Al mattino nuvolosità compatta con precipitazioni sparse tra Liguria, Piemonte, Lombardia e Trentino, variabile altrove. Al pomeriggio attese ancora piogge diffuse ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata ancora possibile qualche piovasco, migliora nella notte.

 

AL CENTRO

 

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio possibili isolati piovaschi tra Toscana ed Umbria, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità; nessuna variazione nella notte.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. In serata ancora condizioni di tempo asciutto con cieli sereni ovunque.

 

 

Temperature minime stabili o in rialzo al nord e sulla Sicilia, in lieve calo altrove; massime in generale aumento.

 




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