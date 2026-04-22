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Previsioni meteo per giovedì 23 aprile
Temperature comprese tra +6°C e +17°C
22/04/2026 - 12:20

Viterbo

Giornata all'insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +6°C e +17°C.

 

Lazio

Giornata all'insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con tempo stabile e ampi spazi di sereno ovunque.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con qualche velatura in transito sul Trentino-Alto Adige.

 

AL CENTRO

Cieli sereni al mattino e al pomeriggio. Poche variazioni tra serata e nottata con assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino coperto su Calabria e Isole Maggiori con precipitazioni sparse, sereno altrove. Al pomeriggio piogge che persistono sulla Sicilia, soleggiato sulle regioni peninsulari. In serata e in nottata tempo in deciso miglioramento con ampie schiarite ovunque. Temperature minime in generale diminuzione; massime stabili o in rialzo al centro-nord ed in calo al sud.




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