Previsioni meteo per giovedì 22 gennaio

Temperature comprese tra +1°C e +10°C

21/01/2026 - 10:07



VITERBO

Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata mentre dalla notte avremo nuvolosità in aumento, sempre con tempo stabile. Temperature comprese tra +1°C e +10°C.

LAZIO

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata mentre nella notte avremo un generale aumento della nuvolosità, sempre con tempo stabile.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità alternata a schiarite con aperture tra Trentino e Triveneto. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali.In serata e in nottata atteso un progressivo aumento della nuvolosità a partire dai settori occidentali, ma senza fenomeni associati.

AL CENTRO

Al mattino ampi spazi di sereno sulle regioni Tirreniche, maggiore nuvolosità sul versante Adriatico. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nubi in transito specie sulle regioni peninsulari. Isolati piovaschi sulla Sicilia settentrionale. Al pomeriggio attese deboli precipitazioni su Puglia meridionale, Calabria e Sardegna; schiarite sulla Sicilia. In serata tempo per lo più stabile con molte nubi su regioni peninsulari e Sardegna. Temperature minime stabili o in calo sulle Isole Maggiori, in lieve rialzo altrove; massime stazionarie o in aumento da nord a sud.