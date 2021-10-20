Previsioni meteo per giovedì 21 ottobre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

20/10/2021 - 10:51



Viterbo

Tempo generalmente instabile nel corso delle ore mattutine e pomeridiane con precipitazioni diffuse; in serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi. Nuovo peggioramento atteso nella notte. Temperature comprese tra +10°C e +17°C.

Lazio

Piogge sparse nel corso della giornata su gran parte del territorio; in serata le condizioni del tempo torneranno ad essere stabili con cieli generalmente poco nuvolosi sulle coste e sulle zone interne. Nuovo peggioramento atteso nella notte.

AL NORD

Al mattino molte nuvole con piogge sparse, poco nuvoloso sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con ancora molte nubi in transito e precipitazioni sparse, intense sulla Liguria; in serata residue piogge tra Liguria e Friuli, variabilità asciutta altrove.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori con piogge sparse tra Lazio e Toscana, poco nuvoloso su Marche e Abruzzo. Al pomeriggio tempo più asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità sparsa in transito. Peggioramento atteso nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli irregolarmente coperti su Molise e Campania, con locali piogge; ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio non sono previsti particolari cambiamenti delle condizioni meteo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. Peggiora nella notte sulla Sardegna.

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