Previsioni meteo per giovedì 21 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

20/04/2022 - 10:29



Viterbo

Instabilità diffusa con precipitazioni sparse al mattino e poi anche nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà instabile con piogge e temporali intensi. Temperature comprese tra +10°C e +19°C.

Lazio

Tempo instabile in mattinata con piogge estese su tutto il Lazio; temporanea attenuazione dei fenomeni al pomeriggio specie lungo il settore costiero. Nuovo peggioramento in serata con temporali anche intensi sui settori centro-settentrionali della regione.

AL NORD

Al mattino deboli precipitazioni su Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con cieli coperti su tutti i settori. In serata atteso un peggioramento con piogge anche intense specie sull'Emilia Romagna, dove non sono da escludersi temporali nella notte.

AL CENTRO



Tempo instabile al mattino con piogge sparse e cieli coperti su tutti i settori. Al pomeriggio ancora tempo uggioso, con pioviggini sparse. In serata attesi temporali sulle coste Tirreniche, altrove avremo precipitazioni deboli o moderate; graduale miglioramento atteso nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nubi in transito su regioni peninsulari e Sicilia, attese piogge e temporali sulla Sardegna. Al pomeriggio non si attendono variazioni di rilievo, con estesi fenomeni temporaleschi ancora sulla Sardegna. In serata attese precipitazioni anche su Campania e Molise; piogge nella notte anche su Basilicata, Puglia e Calabria.

Temperature minime in aumento su tutta la penisola; massime stabili o in diminuzione sulle isole maggiori e al nord, in rialzo altrove.

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