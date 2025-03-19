Previsioni meteo per giovedì 20 marzo

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

19/03/2025 - 16:41



VITERBO

Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata non sono previste variazioni di rilievo con tempo stabile e cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +2°C e +13°C.

LAZIO

Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata ma con nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio. Si rinnovano condizioni di tempo stabile in serata con cieli poco nuvolosi.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile durante la giornata su tutte le regioni con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo innocui e rapidi passaggi nuvolosi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa ma con nuvolosità bassa in arrivo al Nord-Ovest e locali addensamenti bassi anche tra Veneto e Friuli.

AL CENTRO

Giornata all'insegna del bel tempo con sole prevalente sia al mattino che durante le ore pomeridiane su tutte le regioni, salvo locali addensamenti sui settori tirrenici ma senza fenomeni associati. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutti i settori con nuvolosità bassa in arrivo sulla Toscana e sereno altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio con sole prevalente su tutti i settori. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni e nuvolosità in aumento sulla Sardegna ma senza fenomeni associati.

Temperature minime e massime in generale aumento da Nord a Sud.