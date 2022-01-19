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Previsioni meteo per giovedì 20 gennaio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
19/01/2022 - 10:51

VITERBO - Piogge attese nelle ore mattutine su tutto il territorio, fenomeni in esaurimento al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con nubi sparse. Temperature comprese tra +6°C e +8°C.

Lazio

Tempo generalmente instabile al mattino con piogge diffuse su tutto il Lazio, neve sui rilievi oltre i 1100-1200 metri di quota; migliora sulla costa al pomeriggio. Asciutto in serata su gran parte della regione, con maltempo persistente sul Pontino.

AL NORD

Al mattino nuvolosità compatta tra Romagna e Triveneto con pioviggini sparse; deboli nevicate sull'Appennino settentrionale oltre i 1000 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio migliora con aperture a partire dai settori nord-occidentali ed Alpini. In serata tempo asciutto con cieli per lo più sereni; maggiori addensamenti lungo la Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse su tutti i settori con neve in montagna in Appennino; variabilità asciutta sui settori adriatici. Al pomeriggio attese precipitazioni in transito su Marche e Abruzzo con ancora qualche nevicata in montagna. In serata nuvolosità irregolare su tutti i settori, con qualche pioggia tra Marche e basso Lazio. Peggiora nuovamente in nottata, con precipitazioni sulle regioni adriatiche e neve fin sui 700-1000 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino qualche pioggia sulle coste di Campania e Calabria, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con precipitazioni anche sul Salento. In serata ancora piogge sui settori Tirrenici, variabilità asciutta altrove. Neve fino a 1000 metri nella notte in Molise.

Temperature minime stabili o in aumento; massime stazionarie o in lieve calo al centro-nord, in lieve rialzo al sud.

www.centrometeoitaliano.it




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