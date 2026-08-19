Previsioni meteo per giovedì 20 agosto

Temperature minime di 21°C e massime di 32°C

19/08/2026 - 11:44



Viterbo

Al mattino cielo parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio schiarite con tendenza a sereno. In serata e in nottata atteso un progressivo peggioramento con qualche piovasco specie nella notte. Temperature minime di 21°C e massime di 32°C.

Lazio

Giornata ampiamente soleggiata su tutta la regione, con cielo sereno dalla mattina alla sera. Possibile peggioramento a partire dall'alto Lazio nel corso della notte.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino qualche piovasco sulle regioni di nord-ovest e sulla Lombardia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione a tutte le regioni con temporali sulla Lombardia, piogge diffuse su Piemonte, Liguria, Trentino Alto-Adige, Valle d'Aosta e Triveneto, più isolate sull'Emilia Romagna; in serata e in nottata maltempo persistente con fenomeni intensi tra Trentino e Triveneto.

AL CENTRO

Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi ovunque. Progressivo peggioramento tra serata e nottata con nuvolosità in aumento ovunque e piogge in arrivo a partire dalla Toscana, più intense nel corso delle ore notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile su tutti i settori nel corso delle ore diurne con assenza prevalente di nuvolosità. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali; nuvolosità in aumento sulla Sardegna ma senza fenomeni associati. Temperature minime e massime generalmente stazionarie o in rialzo, salvo una flessione negativa delle massime tra Alpi e Prealpi.