Previsioni meteo per giovedì 2 febbraio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

01/02/2023 - 11:08



Viterbo

Nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio ma con tempo stabile. Nessuna variazione in serata e nottata con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +5°C e +12°C.

Lazio

Nubi sparse al mattino sui settori centro-settentrionali della regione, specie sulle coste, ma con tempo asciutto. Ampie schiarite altrove. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Nazionale

AL NORD

Nubi basse e foschie al mattino sulle regioni di nord-est, sereno altrove. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori, ancora addensamenti tra Veneto e Friuli. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con visibilità ridotta lungo la valle del Po..

AL CENTRO

Al mattino nubi basse tra Toscana e Lazio, sole pieno altrove. Al pomeriggio assenza prevalente di nuvolosità su tutti i settori. In serata ancora tempo del tutto asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare tra Campania, Calabria e Isole Maggiori, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento.

www.centrometeoitaliano.it