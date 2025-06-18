VITERBO
Tempo stabile al mattino con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo con isolati piovaschi specie sui settori orientali. In serata torna il tempo asciutto con graduali schiarite. Temperature comprese tra +17°C e +32°C.
LAZIO
Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sui settori appenninici e preappenninici. In serata torna il tempo stabile con graduali schiarite.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali piovaschi sull'arco alpino, nessuna variazione altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi.
AL CENTRO
Al mattino tempo asciutto con cieli sereni. Al pomeriggio attese isolate precipitazioni su Appennino e sub-Appennino tra Lazio e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. Tempo in miglioramento in serata, con assenza prevalente di nuvolosità ovunque.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino prevalenza di cieli sereni, maltempo diffuso sulla Sicilia con piogge sparse. Al pomeriggio instabilità in aumento su Campania, Calabria e zone interne della Sardegna; fenomeni in ulteriore intensificazione sulla Sicilia. In serata migliora ovunque con ampi spazi di sereno e residue piogge sulla Sicilia.
Temperature minime e massime stabili o in aumento su tutta la penisola.