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Previsioni meteo per giovedì 17 settembre
Temperature comprese tra +17°C e +28°C
16/09/2026 - 10:37

VITERBO

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. Poche variazioni in serata mentre nella notte è atteso un aumento della nuvolosità con possibilità di piogge sparse. Temperature comprese tra +17°C e +28°C.

 

LAZIO

Tempo per lo più asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata non sono attese variazioni di rilievo mentre dalla notte avremo un aumento della nuvolosità con possibilità di piogge sparse a partire dai settori occidentali.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

Al mattino nuvolosità compatta con precipitazioni sparse su tutti i settori. Nel pomeriggio ancora precipitazioni sparse, più asciutto sulle Alpi occidentali. In serata e in nottata fenomeni che persistono su Pianura Padana e Triveneto, qui anche con temporali; variabilità asciutta altrove.

 

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio atteso qualche piovasco tra Toscana e Umbria, localmente intenso, poco nuvoloso altrove. In serata graduale peggioramento a partire dai settori costieri Tirrenici, stabile altrove.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi nel corso delle ore diurne; attesa instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sardegna. In serata nuvolosità in aumento sulla Sicilia, tempo asciutto altrove con ampie schiarite. Temperature minime in generale rialzo; massime in diminuzione al centro-nord ed in rialzo al sud.




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