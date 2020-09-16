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Previsioni meteo per giovedì 17 settembre
Bollettino meterologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
16/09/2020 - 10:20

VITERBO

Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente nelle ore del mattino e qualche nube nel corso del pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di stabilità. Temperature comprese tra +16°C e +31°C.

LAZIO

Tempo stabile nel corso della mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione; al pomeriggio temporali diffusi interesseranno i settori interni. Residui fenomeni anche nelle ore serali specie sulle zone centro meridionali.

AL NORD

Giornata caratterizzata da tempo prevalentemente stabile ma con locali disturbi sui rilievi delle Alpi centro-orientali e sul Piemonte occidentale con possibili acquazzoni o brevi temporali.

AL CENTRO

Bel tempo al mattino su tutti i settori, qualche addensamento in più al pomeriggio con locali piogge o temporali sulle zone interne di Lazio, Umbria e Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE  

Nuvolosità a tratti compatta su tutti i settori con locale maltempo su Calabria, Sicilia, Salento e Basilicata meridionale. Ampie schiarite attese invece sulla Sardegna. Migliora dalla sera-notte. Temperature in calo al Sud, stazionarie al Centro-Nord. www.centrometeoitaliano.it


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