VITERBO
Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente nelle ore del mattino e qualche nube nel corso del pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di stabilità. Temperature comprese tra +16°C e +31°C.
LAZIO
Tempo stabile nel corso della mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione; al pomeriggio temporali diffusi interesseranno i settori interni. Residui fenomeni anche nelle ore serali specie sulle zone centro meridionali.
AL NORD
Giornata caratterizzata da tempo prevalentemente stabile ma con locali disturbi sui rilievi delle Alpi centro-orientali e sul Piemonte occidentale con possibili acquazzoni o brevi temporali.
AL CENTRO
Bel tempo al mattino su tutti i settori, qualche addensamento in più al pomeriggio con locali piogge o temporali sulle zone interne di Lazio, Umbria e Toscana.
AL SUD E SULLE ISOLE
Nuvolosità a tratti compatta su tutti i settori con locale maltempo su Calabria, Sicilia, Salento e Basilicata meridionale. Ampie schiarite attese invece sulla Sardegna. Migliora dalla sera-notte. Temperature in calo al Sud, stazionarie al Centro-Nord. www.centrometeoitaliano.it