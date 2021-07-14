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Previsioni meteo per giovedì 15 luglio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
14/07/2021 - 10:37

VITERBO - Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata e nubi sparse nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +13°C e +30°C.

Lazio

Tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino su tutto il Lazio; al pomeriggio il tempo si manterrà asciutto con qualche nube in più, ma senza fenomeni associati. Ampie schiarite nelle ore serali sulle coste e sulle pianure.

AL NORD

Ancora temporali al nord: al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su settori Alpini e Prealpini con piogge su Lombardia e Trentino, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio maggiore instabilità con temporali sparsi specie al nord-est, asciutto sulla Liguria e su Pianura Padana. In serata precipitazioni in graduale esaurimento, con tempo più asciutto sui settori occidentali.

AL CENTRO

Stabilità prevalente sulle regioni centrali: al mattino tempo asciutto con cieli del tutto sereni sulle regioni centrali e qualche velatura sulla Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Beltempo in un contesto più fresco al meridione: al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori, locali addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con maggioranza di cieli sereni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo al centro-nord e sulla Sardegna, in calo altrove.

www.centrometeoitaliano.it




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