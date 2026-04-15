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Previsioni meteo per giovedì 15 aprile
Temperature comprese tra +9°C e +21°C
15/04/2026 - 11:57

Viterbo

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento con nuvole in formazione e possibilità di locali acquazzoni o temporali. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni ovunque. Temperature comprese tra +9°C e +21°C.

 

Lazio

Al mattino tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi sulle zone interne. In serata e nottata tempo di nuovo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, qualche addensamento basso lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi con isolati piovaschi tra Lombardia, Trentino e Dolomiti orientali. In serata e in nottata ancora tempo in prevalenza stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

 

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni su Toscana, Umbria e Lazio, coperto tra Marche e Abruzzo. Al pomeriggio isolati piovaschi sul Lazio. In serata e in nottata tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli in prevalenza coperti sulle regioni peninsulari con deboli piogge tra Puglia, Basilicata e Calabria, stabile sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento in Appennino ma senza fenomeni di rilievo; piogge anche sulle zone interne della Sardegna. In serata e in nottata torna la stabilità con cieli sereni o poco nuvoloso. Temperature minime stazionarie o in calo da nord a sud. Massime stabili o in aumento.




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