Viterbo
Sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata le condizioni del tempo si confermano stabili con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +7°C e +16°C.
Lazio
Giornata all'insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno in mattinata e al pomeriggio su tutto il Lazio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto.
AL NORD
Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e isolati addensamenti. Al pomeriggio ancora asciutto con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e tempo asciutto. Qualche velatura in transito nelle ore notturne.
AL CENTRO
Stabilità piena sia al mattino che al pomeriggio con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso delle ore notturne non sono previste variazioni di rilievo con cieli pienamente sereni.
AL SUD E SULLE ISOLE
Residua instabilità al meridione: al mattino cieli in prevalenza coperti con precipitazioni sparse, più consistenti sulla Sicilia; sereno in Sardegna. Al pomeriggio insiste il maltempo sulla Sicilia; variabilità asciutta altrove. In serata fenomeni in esaurimento con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, ancora ampi spazi di sereno sulla Sardegna.
Temperature minime e massime in generale calo da nord a sud.