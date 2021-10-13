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Previsioni meteo per giovedì 14 ottobre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
13/10/2021 - 10:39

Viterbo

 

Sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata le condizioni del tempo si confermano stabili con cieli generalmente sereni. Temperature comprese tra +7°C e +16°C.

 

Lazio

 

Giornata all'insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno in mattinata e al pomeriggio su tutto il Lazio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto.

 

AL NORD

 

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e isolati addensamenti. Al pomeriggio ancora asciutto con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e tempo asciutto. Qualche velatura in transito nelle ore notturne.

 

AL CENTRO

 

Stabilità piena sia al mattino che al pomeriggio con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso delle ore notturne non sono previste variazioni di rilievo con cieli pienamente sereni.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Residua instabilità al meridione: al mattino cieli in prevalenza coperti con precipitazioni sparse, più consistenti sulla Sicilia; sereno in Sardegna. Al pomeriggio insiste il maltempo sulla Sicilia; variabilità asciutta altrove. In serata fenomeni in esaurimento con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, ancora ampi spazi di sereno sulla Sardegna.

 

Temperature minime e massime in generale calo da nord a sud.

 

www.centrometeoitaliano.it




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