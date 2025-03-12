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Previsioni meteo per giovedì 13 marzo
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
12/03/2025 - 10:43

VITERBO 

Nuvolosità irregolare al mattino con possibilità di piogge sparse, più asciutto invece nel pomeriggio. In serata e nottata torna a peggiorare con nuvolosità in aumento e precipitazioni in arrivo da ovest. Temperature comprese tra +9°C e +13°C.  

LAZIO

Tempo instabile al mattino con nuvolosità irregolare su tutta la regione e possibilità di piogge sparse, fenomeni in attenuazione entro il pomeriggio. Tra la sera e la notte nuovo peggioramento in arrivo con precipitazioni a partire dai settori occidentali. 

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità alternata a schiarite con precipitazioni sparse sulle regioni di nord-est e neve sulle Alpi dai 1200 metri. Al pomeriggio precipitazioni in aumento su tutti i settori, con neve dai 1300-1400 metri di quota. In serata ancora maltempo diffuso con piogge e temporali sparsi e neve sulle Alpi orientali dai 1100-1200 metri.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità medio-alta in transito con deboli piogge sulle coste Tirreniche. Al pomeriggio isolati piovaschi tra Toscana e Umbria, variabilità asciutta altrove. In serata nuvolosità in progressivo aumento con cieli coperti e piogge in transito a partire dai settori occidentali nella notte. 

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli poco nuvolosi con isolati piovaschi tra Campania e Sardegna. Al pomeriggio attese aperture tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; ancora piogge sulla Sardegna occidentale. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi; coperto con piogge sulla Sardegna.

Temperature minime in lieve rialzo al centro, stabili o in calo altrove; massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.


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