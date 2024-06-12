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Previsioni meteo per giovedì 13 giugno
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
12/06/2024 - 12:13

VITERBO - Viterbo

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Locali piogge o brevi acquazzoni non esclusi nel corso del pomeriggio. In serata e nottata tempo asciutto e ampie schiarite. Temperature comprese tra +11°C e +24°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Un po' di instabilità al pomeriggio con possibilità di piogge o acquazzoni sulle zone interne, poco nuvoloso altrove. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con piogge tra Liguria, Lombardia e Triveneto. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni nord-orientali, aperture tra Piemonte e Lombardia. In serata tempo in generale miglioramento con ampi spazi di sereno.

AL CENTRO

Al mattino isolati piovaschi sulla Toscana, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio isolate precipitazioni su Toscana, Umbria e Marche, sereno o poco nuvoloso sugli altri settori. In serata tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli soleggiati su Molise, Campania e Sardegna, nuvolosità in transito altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto senza particolari variazioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la penisola.




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