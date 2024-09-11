Previsioni meteo per giovedì 12 settembre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

11/09/2024 - 10:29



VITERBO

Tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche intensi e a carattere di temporale. Ancora fenomeni possibili nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +17°C e +24°C.

LAZIO

Tempo instabile su gran parte della regione nel corso della giornata con nuvolosità in transito associata a piogge e temporali sparsi, più intensi su zone interne e settori meridionali. Ancora fenomeni in serata poi temporaneo miglioramento.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza coperti con precipitazioni anche a carattere temporalesco specie sullo Spezzino e sulle regioni di nord-est. Al pomeriggio persistono i fenomeni intensi tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia; piogge sparse a carattere moderato altrove, più asciutto tra Piemonte e Valle D'Aosta. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni sparse; neve sui rilievi nord-orientali dai 1400-1600 metri.

AL CENTRO

Al mattino cieli a tratti coperti con piogge generalmente deboli. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora precipitazioni moderate specie sulle regioni Tirreniche. In serata attesi fenomeni a carattere temporalesco sul Lazio; piogge sparse anche su Umbria, Marche e Abruzzo, migliora nella notte ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, più coperti sulla Sardegna con possibili piovaschi. Al pomeriggio velature in transito con qualche piovasco atteso sulla Campania; piogge diffuse sulla Sardegna. Tra serata e nottata atteso un peggioramento sulle regioni peninsulari con fenomeni anche intensi; più asciutto tra Calabria, Sicilia e Sardegna.

Temperature minime in calo al nord, stabili o in aumento al centro-sud. Massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, in lieve rialzo altrove.