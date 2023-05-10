Previsioni meteo per giovedì 11 maggio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

10/05/2023 - 11:27



Viterbo

Tempo stabile al mattino con nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Maggiore instabilità nel pomeriggio quando non si escludono piogge e acquazzoni sparsi. Più asciutto in serata ma sempre con nuvolosità irregolare. Temperature comprese tra +9°C e +17°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Instabilità in aumento nel pomeriggio su tutti i settori con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi. Temporaneo miglioramento in serata mentre tornano le piogge nella notte.

Nazionale

AL NORD

Al mattino temporali e nubifragi sul Triveneto, asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio instabilità diffusa su Alpi e Prealpi, con neve sui rilievi dai 1700-2000 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse, più asciutto sull'Emilia Romagna; neve ancora sui rilievi di Trentino e Friuli.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare specie sui settori Tirrenici con isolate piogge sulle coste del Lazio. Al pomeriggio instabilità diffusa con piogge e temporali sparsi. In serata residui fenomeni su Marche, Toscana e Umbria, asciutto altrove ma con cieli irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, isolate piogge sulle coste della Campania. Al pomeriggio instabilità in aumento su Campania, Molise, Puglia e nord della Basilicata, nessuna variazione altrove. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con ancora cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale diminuzione e massime stabili o aumento da nord a sud.

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