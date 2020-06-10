Viterbo
Tempo generalmente instabile nel corso delle ore diurne con possibili piogge al mattino e al pomeriggio; fenomeni in esaurimento nel corso della serata. Temperature comprese tra +11°C e +20°C.
Lazio
Piogge sparse nel corso della giornata su gran parte della regione con temporali sia sulle coste al mattino che sui settori interni al pomeriggio; miglioramento atteso tra la sera e la notte.
Al Nord
Tempo fortemente instabile specie nelle ore pomeridiane con temporali diffusi sulle pianure, timido miglioramento in nottata con fenomeni ancora presenti al Nord Ovest.
Al Centro
Temporali localmente intensi al mattino sulle coste della Toscana, fenomeni sparsi anche su Lazio e Umbria settentrionale. Al pomeriggio instabilità in ulteriore aumento con precipitazioni diffuse.
Al Sud e sulle Isole
Molte nubi al mattino sulle coste tirreniche di Campania, Basilicata e alta Calabria con locali piogge. Più stabile nel resto della giornata con innocue nubi in transito
Temperature generalmente stazionarie sia le minime che le massime.
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