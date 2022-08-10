Viterbo
Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti in sviluppo al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Tempo stabile anche in serata con nubi sparse e ampie schiarite. Temperature comprese tra +16°C e +32°C.
Lazio
Al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e temporali sparsi più probabili sui settori meridionali della regione, più asciutto altrove. Precipitazioni in esaurimento ovunque dalla sera con cieli sereni o poco nuvolosi.
Nazionale
AL NORD
Al mattino stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locale instabilità sulle Alpi occidentali, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità in progressivo aumento nella notte sulle regioni di nord-est.
AL CENTRO
Al mattino cieli velati su tutti i settori. Al pomeriggio attese precipitazioni a carattere temporalesco tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove. In serata tempo nuovamente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni.
AL SUD E SULLE ISOLE
Stabilità diffusa al mattino, con qualche innocuo addensamento sulle regioni peninsulari. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali specie tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia; fenomeni più deboli altrove. Migliora in serata con ancora cieli sereni o poco nuvolosi.
Temperature minime stabili e massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud.