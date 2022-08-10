ANNO 16 n° 216
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo YouTube Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Previsioni meteo per giovedì 11 agosto
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
10/08/2022 - 13:47

Viterbo

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti in sviluppo al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Tempo stabile anche in serata con nubi sparse e ampie schiarite. Temperature comprese tra +16°C e +32°C.

Lazio

Al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e temporali sparsi più probabili sui settori meridionali della regione, più asciutto altrove. Precipitazioni in esaurimento ovunque dalla sera con cieli sereni o poco nuvolosi.

Nazionale

AL NORD

Al mattino stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locale instabilità sulle Alpi occidentali, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità in progressivo aumento nella notte sulle regioni di nord-est.

AL CENTRO

Al mattino cieli velati su tutti i settori. Al pomeriggio attese precipitazioni a carattere temporalesco tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove. In serata tempo nuovamente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Stabilità diffusa al mattino, con qualche innocuo addensamento sulle regioni peninsulari. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali specie tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia; fenomeni più deboli altrove. Migliora in serata con ancora cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili e massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud.

 


Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo