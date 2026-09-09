ANNO 16 n° 252
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo Diretta Streming Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Previsioni meteo per giovedì 10 settembre
Temperature comprese tra +20°C e +27°C
09/09/2026 - 11:59

Viterbo

Nuvolosità in transito al mattino con possibilità di piogge sparse. Peggioramento atteso tra pomeriggio e sera con possibilità di fenomeni diffusi anche intensi e a carattere di temporale. Ancora residue precipitazioni nella notte. Temperature comprese tra +20°C e +27°C.

 

Lazio

Condizioni di tempo instabile al mattino sulle zone settentrionali della regione con piogge e acquazzoni sparsi. Tra pomeriggio e sera tempo che peggiora su tutti i settori con fenomeni anche intensi e a carattere di temporale. Ancora piogge possibili nella notte.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

Giornata caratterizzata da maltempo diffuso con piogge su Piemonte, Liguria, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia già dal mattino. Nel pomeriggio i fenomeni si estendono a tutto il Nord, con piogge più intense anche sull'Emilia-Romagna e sul Triveneto dove in serata non si escludono temporali; graduale miglioramento a partire dai settori occidentali.

 

AL CENTRO

Al mattino piogge deboli su Toscana e Umbria, cieli variabili sulle Marche e sull'Abruzzo, più asciutto sul Lazio. Nel pomeriggio temporali localizzati sulla Toscana e sull'alto Lazio, piogge in estensione al Lazio. In serata attese precipitazioni estese a tutti i settori, inclusi quelli Adriatici.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile e soleggiato al mattino su tutti i settori. Nel pomeriggio isolate possibilità di fenomeni sulle zone interne di Basilicata e Calabria. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali; peggioramento nella notte solo sulla Campania. Temperature minime e massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, stazionarie o in lieve rialzo al sud.




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo