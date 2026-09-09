Previsioni meteo per giovedì 10 settembre

Temperature comprese tra +20°C e +27°C

09/09/2026 - 11:59



Viterbo

Nuvolosità in transito al mattino con possibilità di piogge sparse. Peggioramento atteso tra pomeriggio e sera con possibilità di fenomeni diffusi anche intensi e a carattere di temporale. Ancora residue precipitazioni nella notte. Temperature comprese tra +20°C e +27°C.

Lazio

Condizioni di tempo instabile al mattino sulle zone settentrionali della regione con piogge e acquazzoni sparsi. Tra pomeriggio e sera tempo che peggiora su tutti i settori con fenomeni anche intensi e a carattere di temporale. Ancora piogge possibili nella notte.

NAZIONALE

AL NORD

Giornata caratterizzata da maltempo diffuso con piogge su Piemonte, Liguria, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia già dal mattino. Nel pomeriggio i fenomeni si estendono a tutto il Nord, con piogge più intense anche sull'Emilia-Romagna e sul Triveneto dove in serata non si escludono temporali; graduale miglioramento a partire dai settori occidentali.

AL CENTRO

Al mattino piogge deboli su Toscana e Umbria, cieli variabili sulle Marche e sull'Abruzzo, più asciutto sul Lazio. Nel pomeriggio temporali localizzati sulla Toscana e sull'alto Lazio, piogge in estensione al Lazio. In serata attese precipitazioni estese a tutti i settori, inclusi quelli Adriatici.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile e soleggiato al mattino su tutti i settori. Nel pomeriggio isolate possibilità di fenomeni sulle zone interne di Basilicata e Calabria. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali; peggioramento nella notte solo sulla Campania. Temperature minime e massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, stazionarie o in lieve rialzo al sud.