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Previsioni meteo per giovedì 10 settembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
09/09/2020 - 09:52

VITERBO - Generale assenza di fenomeni nel corso della giornata: i cieli saranno irregolarmente nuvolosi sia nelle ore diurne sia poi in serata su tutto il territorio. Temperature comprese tra +17°C e +32°C.

Lazio

Tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio nel corso della mattinata; al pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare dando luogo a piogge e temporali sui rilievi. In serata il tempo si manterrà asciutto sulla costa e sulle zone interne con molte nubi sparse.

AL NORD

Tempo inizialmente stabile su tutti i settori, ma con rapido peggioramento al Nord Ovest in arrivo e piogge via via più intense specie sul Piemonte. Locali fenomeni attesi anche su Appennino emiliano occidentale e Lombardia.

AL CENTRO

Giornata caratterizzata da generale bel tempo ma con nubi in aumento sui settori tirrenici e locali acquazzoni in Appennino nelle ore centrali.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo diffusamente instabile sulla Sardegna con fenomeni temporaleschi a tratti molto intensi dapprima sui settori occidentali dell'Isola in successiva estensione alle rimanenti zone. Locale instabilità attesa anche sui rilievi della Sicilia.

Temperature in calo al Nord Ovest e sulla Sardegna, stazionarie altrove o in rialzo nei valori minimi.

www.centrometeoitaliano.it




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