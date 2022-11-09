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Previsioni meteo per giovedì 10 novembre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
09/11/2022 - 12:27

Viterbo

Nuvolosità in transito durante la giornata con tempo asciutto al mattino e locali piogge non escluse nel pomeriggio. Migliora in serata con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra +14°C e +21°C.

Lazio

Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma con tempo stabile su tutta la regione. Qualche pioggia in arrivo al pomeriggio soprattutto sui settori costieri centro-settentrionali, variabilità asciutta altrove. Generale miglioramento dalla serata.

Nazionale

AL NORD

Al mattino molte nubi e piogge sparse su Emilia Romagna e Veneto, più intense sul Friuli; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora piogge su Romagna e Triveneto, sereno sull'arco Alpino. In serata nuvolosità specie sulla Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Al mattino precipitazioni sparse sulla Toscana, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione sul Lazio, Umbria e Marche, più asciutto sull'Abruzzo. In serata residue piogge sulla Toscana; velature in transito su tutti i settori, nuvolosità bassa in formazione lungo le coste Adriatiche.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Al mattino velature in transito su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Tempo invariato nella notte.

 

Temperature minime e massime stabili o in rialzo da nord a sud.

 

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