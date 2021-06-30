VITERBO - Sole prevalente su tutto il territorio al mattino e poi anche al pomeriggio; in serata si attendono velature in transito e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +12°C e +27°C.
Lazio
Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su tutto il territorio sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata i cieli saranno sereni o poco nuvolosi sia sulle coste sia sulle zone interne.
AL NORD
Instabilità in aumento al settentrione: al mattino ampi spazi di sereno, eccetto deboli piogge tra Trentino e Veneto. Peggiora al pomeriggio con temporali sparsi sulle regioni del nord-est e sull'Emilia Romagna; tempo in prevalenza asciutto altrove. In serata migliora con cieli sereni o poco nuvolosi, residue piogge tra Trentino, Triveneto e Romagna.
AL CENTRO
Giornata pienamente stabile al mattino e al pomeriggio con ampi spazi di sereno. Si evidenziano solo locali piogge pomeridiane tra alta Toscana e Marche. Tempo stabile anche in serata con qualche velatura in transito, ma senza fenomeni associati.
AL SUD E SULLE ISOLE
Condizioni di tempo stabile sulle regioni meridionali, con cieli soleggiati e qualche addensamento tra Calabria e Sicilia al mattino. Nessuna variazione tra pomeriggio e serata, mentre in nottata avremo cieli poco nuvolosi sui settori peninsulari.
Temperature minime in generale calo e massime in lieve aumento al nord-ovest; in calo altrove.
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