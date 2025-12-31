Previsioni meteo per giovedì 1° gennaio 2026

Temperature comprese tra +2°C e +7°C

31/12/2025 - 15:15



VITERBO

Nubi sparse e schiarite al mattino ma con tempo asciutto. Tra pomeriggio e sera generale aumento della nuvolosità con possibilità di deboli fenomeni intermittenti. Ancora pioviggini nella notte. Temperature comprese tra +2°C e +7°C.

LAZIO

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con nuvolosità e schiarite. Tra pomeriggio e sera generale aumento della copertura nuvolosa con fenomeni a partire dai settori costieri, generalmente di debole intensità. Ancora piogge sparse nella notte. Neve oltre i 1000-1400 metri.

NAZIONALE

AL NORD

Nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni del Nord ma con tempo asciutto, salvo pioviggini sulla Liguria. Nuvolosità in aumento tra pomeriggio e sera con deboli fenomeni su Liguria, Appennino settentrionale e Friuli Venezia-Giulia. Neve fin verso i 500-900 metri.

AL CENTRO

Nuvolosità in aumento nel corso della giornata sulle regioni del Centro con deboli fenomeni in arrivo sui settori tirrenici. In serata e nottata ancora piogge sparse sulle regioni occidentali con neve sull'Appennino oltre i 1300-1500 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Nuvolosità e schiarite al mattino sulle regioni del Sud ma con tempo asciutto, salvo isolate piogge sulla Sicilia. Tra pomeriggio e sera ancora molti addensamenti in transito con precipitazioni sparse su Campania, Sicilia e Sardegna. Temperature minime in ulteriore diminuzione, massime in rialzo al Sud e in calo al Nord.