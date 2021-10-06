Previsioni meteo per giovedì 07 ottobre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

06/10/2021 - 10:47



Viterbo

Tempo asciutto nel corso della giornata con nuvolosità irregolare al mattino e al pomeriggio su tutti i settori; in serata non si attendono variazioni. Temperature comprese tra +11°C e +15°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino con cieli generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio, locali piogge nel pomeriggio sui rilievi e sul Basso Lazio. Migliora nel corso della serata salo residue precipitazioni in Appennino.

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AL NORD

Al mattino locali aperture tra Piemonte e Liguria, maggiore nuvolosità sulle restanti regioni con qualche pioggia sulla Romagna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli sereni anche sulla Lombardia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora molte nubi tra Romagna e Triveneto.

AL CENTRO

Giornata di pieno maltempo: al mattino tempo instabile con piogge e temporali specie sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio ulteriore peggioramento sui medesimi settori, variabilità asciutta tra Toscana e Lazio. In serata ancora piogge sparse su Umbria, Marche e Abruzzo, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile su regioni Peninsulari con piogge sparse, ampi spazi di sereno tra Sardegna e Sicilia. Al pomeriggio insistono le piogge sui medesimi settori, locali precipitazioni sulle Isole Maggiori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni sparse su tutte le regioni.

Temperature minime e massime in generale calo da nord a sud.

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