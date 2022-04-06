Previsioni meteo per giovedì 7 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

06/04/2022 - 11:21



Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente al mattino e poi anche nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni. Temperature comprese tra +7°C e +13°C.

Lazio

Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su tutto il Lazio sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggi, salvo locali e innocui addensamenti; cieli sereni nelle ore serali sulle coste e sulle zone interne.

AL NORD

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio attesa instabilità sui rilievi di Piemonte, Lombardia e Trentino, con neve oltre i 2000 metri, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alta in transito. Residue precipitazioni tra Piemonte e Valle d'Aosta.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare su Toscana e Umbria, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Isolate piogge solo sulla Toscana settentrionale.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse su tutti i settori, salvo locali aperture sulla Sicilia. Al pomeriggio insistono le precipitazioni su Cilento, Basilicata, Puglia e Calabria, asciutto altrove con cieli sereni. In serata tempo in graduale miglioramento con residue piogge solo sui settori Tirrenici meridionali; sereno altrove.

Temperature minime in generale rialzo; massime in lieve calo al sud e sulla Sicilia, in aumento al centro-nord e sulla Sardegna.

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