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Previsioni meteo per giovedì 05 maggio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
04/05/2022 - 10:28

Viterbo

Nuvolosità compatta in mattinata su tutto il territorio ma con tempo asciutto; nelle ore pomeridiane si attendono deboli piogge diffuse ed estese anche alle ore serali. Temperature comprese tra +9°C e +17°C.

Lazio

Molte nubi compatte al mattino su coste e zone interne, ma con tempo asciutto; al pomeriggio si attendono deboli piogge estese su tutto il Lazio. Più asciutto in serata sui settori meridionali, precipitazioni sparse altrove.


Al mattino nuvolosità compatta su Piemonte e Liguria, con deboli precipitazioni associate, cieli poco o irregolarmente nuvolosi altrove. Al pomeriggio peggiora con precipitazioni sparse su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, con piogge intense attese sull'Emilia Romagna.

AL CENTRO

Al mattino cieli coperti tra Toscana e Lazio, con possibili pioviggini su quest'ultima, variabile altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge deboli o a tratti moderate specie sui settori Tirrenici. In serata attese precipitazioni sparse su tutti i settori, in intensificazione tra Umbria e Marche nelle ore notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo instabile al mattino sulla Sardegna con piogge sui settori settentrionali, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con qualche pioggia tra Sicilia e Molise. In serata ancora maltempo sulle Isole Maggiori; peggiora nella notte con precipitazioni estese alle regioni peninsulari.

Temperature minime e massime in calo al centro-nord ed in rialzo al meridione.

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